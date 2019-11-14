Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на гонения на христиан в Африке

"Как предстоятель крупнейшей из поместных православных церквей, я должен сказать о дискриминации в ряде стран, в том числе и моих единоверцев, которые нередко подвергаются гонениям. Непоправимый урон нанесен христианскому присутствию на Ближнем Востоке, на Святой земле для всех авраамических религий... Целый ряд государств Южной Сахары страдает от бесконтрольной деятельности экстремистских группировок. В Нигерии, в частности, совершается настоящий геноцид христиан, и я призываю всех людей доброй воли, чтобы проблемы христиан в африканских странах не оставались без внимания", - сказал он.