Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-14T14:00Z
https://ria.ru/20191114/1560926300.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152103/70/1521037012_0:53:3500:2022_1036x0_80_0_0_2f60558d82bd19696610d97010807718.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на гонения на христиан в Африке

14:00 14.11.2019
112
© AFP 2019 / Sia KambouХристиане на Пасху в Абиджане, Кот-д'Ивуар
Христиане на Пасху в Абиджане, Кот-д'Ивуар
© AFP 2019 / Sia Kambou
БАКУ, 14 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, выступая на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, призвал мировое сообщество обратить внимание на преследование христиан в Африке.
"Как предстоятель крупнейшей из поместных православных церквей, я должен сказать о дискриминации в ряде стран, в том числе и моих единоверцев, которые нередко подвергаются гонениям. Непоправимый урон нанесен христианскому присутствию на Ближнем Востоке, на Святой земле для всех авраамических религий... Целый ряд государств Южной Сахары страдает от бесконтрольной деятельности экстремистских группировок. В Нигерии, в частности, совершается настоящий геноцид христиан, и я призываю всех людей доброй воли, чтобы проблемы христиан в африканских странах не оставались без внимания", - сказал он.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Вчера, 13:36Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл назвал причину утраты христианской идентичности Европы
Второй Саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. На саммит приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран. Организаторами выступают Управление мусульман Кавказа и государственные власти Азербайджана.
1020101
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)религия
Рекомендуем
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл назвал причину утраты христианской идентичности Европы
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
Роскосмос поборется с США на рынке аппаратов для борьбы с раком
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Кирилл призвал религиозных лидеров защищать традиционные ценности
Кремль Соловецкого монастыря
Мединский рассказал о затратах на восстановление Соловецкого монастыря
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Патриарх Кирилл посетит Финляндию в мае 2020 года
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит заупокойную литию на могиле митрополита Никодима в Санкт-Петербурге
Патриарх Кирилл объяснил, почему в мире распространен экстремизм
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл выступит на саммите религиозных лидеров мира
Патриарх Кирилл освятил собор святых Жен-Мироносиц в Баку
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин поздравил с юбилеем председателя Управления мусульман Кавказа
Фрагмент храма Метехи
В Москве открылись научные чтения о Грузии, России и христианском Востоке
Сергей Гаврилов
Депутат Госдумы оценил последствия раскола мирового православия
Президент РФ Владимир Путин
Степашин: Путин примет участие в открытии памятника Гранину в Петербурге
Посол США в Греции Джеффри Пайетт
Дипмиссия РФ в Греции обвинила коллег из США в подрыве единства православия
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предостерег депутатов от лживых выступлений в Госдуме
Студия телеканала NewsOne
Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
Лента новостейМолния