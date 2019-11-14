Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на гонения на христиан в Африке

БАКУ, 14 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, выступая на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, призвал мировое сообщество обратить внимание на преследование христиан в Африке.
"Как предстоятель крупнейшей из поместных православных церквей, я должен сказать о дискриминации в ряде стран, в том числе и моих единоверцев, которые нередко подвергаются гонениям. Непоправимый урон нанесен христианскому присутствию на Ближнем Востоке, на Святой земле для всех авраамических религий... Целый ряд государств Южной Сахары страдает от бесконтрольной деятельности экстремистских группировок. В Нигерии, в частности, совершается настоящий геноцид христиан, и я призываю всех людей доброй воли, чтобы проблемы христиан в африканских странах не оставались без внимания", - сказал он.
Второй Саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. На саммит приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран. Организаторами выступают Управление мусульман Кавказа и государственные власти Азербайджана.