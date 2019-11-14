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РИА Новости

Суд в Москве прекратил банкротство Ананьева, экс-бенефициара Промсвязьбанка

13:56 14.11.2019 (обновлено: 14:23 14.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению зерновой компании "Настюша", требовавшей признать банкротом бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство должника. Представитель Ананьева мотивировал его тем, что "реституционное требование не может быть основанием для заявления требования о банкротстве". Юрист сослался на судебную практику, в том числе Высшего арбитражного суда.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
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По словам представителя "Настюши", вся представленная должником практика относится к периоду до внесения изменений в законодательство о банкротстве. По окончании заседания представитель компании заявил РИА Новости, что будет обжаловать определение столичного арбитражного суда в вышестоящих инстанциях.
Представитель конкурсного управляющего "Настюши" Антона Никеева ранее говорил в суде, что требования к должнику основаны на двух судебных актах Девятого арбитражного апелляционного суда, взыскавшего в марте с Ананьева в пользу зерновой компании около 2,8 миллиарда рублей.
Никеев потребовал признать недействительными два договора поручительства, которыми зернокомпания поручилась за своего гендиректора и бенефициара Игоря Пинкевича при получении им двух займов от Ананьева в ноябре 2010 года и в июле 2011 года. Впоследствии Пинкевич займы не вернул, но "Настюша" исполнила за него обязательства перед банкиром, выплатив ему сумму долга по займам.
Первая инстанция не признала сделки поручительства незаконными, сославшись на пропуск исковой давности для их оспаривания. Однако апелляционный суд в марте отменил определения арбитражного суда Москвы, признал сделки незаконными и применил последствия их недействительности, взыскав с Ананьева около 2,8 миллиарда рублей. Постановление апелляции затем оставили в силе арбитражный суд Московского округа и Верховный суд.
Ананьев 10 сентября был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Он объявлен в международный розыск. По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ.
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НастюшаПромсвязьбанкМоскваПроисшествия
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