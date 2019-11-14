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РИА Новости

В Минздраве рассказали, сколько в России больных диабетом детей

13:54 14.11.2019
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© Depositphotos / Click_and_PhotoМедицинские принадлежности для диабетика
Медицинские принадлежности для диабетика
© Depositphotos / Click_and_Photo
Медицинские принадлежности для диабетика. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 42 тысяч детей, больных диабетом, проживают в России на сегодняшний день, сообщила главный детский эндокринолог Минздрава РФ, директор Института детской эндокринологии ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава Валентина Петеркова.
Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября.
"Эта цифра очень подвижная - кто-то переходит, становится старше 18 лет, кто-то вновь заболевает, но в среднем сейчас около 42 тысяч (детей с диабетом)", - сказала Петеркова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Как отметил заведующий отделом инноваций и прогнозирования диабета Института диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Александр Майоров, по данным Международной диабетической федерации, на конец 2019 года в мире по экспертным оценкам проживает 463 миллиона человек, больных диабетом. "Примерно это означает, что это каждый одиннадцатый человек в возрасте 20-79 лет. Половина из этих людей не знают о своем диабете и только ровно половина знают об этом", - пояснил он.
"Если мы возьмем детей и подростков с диабетом, то их, по мнению Международной диабетической федерации, чуть больше 1,1 миллиона человек, то есть дети составляют всего 0,2% всего диабета", - добавил эксперт.
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Помимо этого, он уточнил, что, по мнению Международной диабетической федерации, в России на конец 2019 года проживает 8,2 миллиона людей с диабетом. "Если мы возьмем цифру нашего Федерального регистра сахарного диабета, где все зарегистрированные больные находятся, то эта цифра составляла на начало 2019 года 4,5 миллиона. То есть половина не выявлена. И действительно, несколько лет назад проводилось огромное исследование ..., которое показало, что в России, как и во всем мире, половина не знает о своем диабете. Истинная цифра находится как раз около 8,5 миллиона диабетиков", - рассказал Майоров.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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