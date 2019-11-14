Эксперт прокомментировал хищение средств с карт через сервисы переводов

"После того, как мошенники сумели получить доступ к банковскому счету жертвы — они могут использовать множество способов, чтобы вывести деньги — перевести деньги на свои счета, на номер мобильного телефона, на виртуальную карту. Так что описанная схема не является принципиально новой, ее реализация аналогична переводу на любую другую карту, только в данном случае используется виртуалка", - заявил Крылов.