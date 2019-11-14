Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T13:52Z
https://ria.ru/20191114/1560925926.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155647/12/1556471273_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_575664440a906669b912688f734db7b5.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал хищение средств с карт через сервисы переводов

13:52 14.11.2019
3060
© РИА Новости / Алексей ФилипповБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Схема по выводу средств с карт клиентов банка на виртуальную карту мошенников не является принципиально новой, ее реализация аналогична переводу на любую другую карту, заявил РИА Новости руководитель направления компании Group-IB, которая занимается информационной безопасностью, Павел Крылов.
Газета "Известия" ранее в четверг сообщила, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств. Злоумышленники, обманом получив код подтверждения для перечисления средств, выводят их через сервисы card2card переводов, отправляя деньги на виртуальный "пластик" онлайн-кошельков.
"После того, как мошенники сумели получить доступ к банковскому счету жертвы — они могут использовать множество способов, чтобы вывести деньги — перевести деньги на свои счета, на номер мобильного телефона, на виртуальную карту. Так что описанная схема не является принципиально новой, ее реализация аналогична переводу на любую другую карту, только в данном случае используется виртуалка", - заявил Крылов.
Он заметил, что при этом для алгоритмов поведенческого анализа неважно на какую карту - реальную или виртуальную - мошенник пытается перевести средства.
Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами
Вчера, 12:10
Эксперт объяснил, как избежать кражи денег с банковских карт
"Именно эти технологии могут отследить факт нетипичной операции на устройстве пользователя, после чего в банк придет оповещение о подозрительной операции, и он сможет ее заблокировать", - пояснил он.
Эксперт добавил, что такие системы также позволяют делать идентификацию устройства клиента, выявлять подключения к этим устройствам, наличие на них вредоносных программ или использование их параллельно легальным пользователем и мошенником, выдающим себя за него.
Девушка со смартфоном и банковской картой
Вчера, 08:06
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами
100230
Обсудить 0
Group-IBТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Кадр из фильма Мстители: Финал
В Сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп
Трамп будет поддерживать курс рубля изо всех сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Лента новостейМолния