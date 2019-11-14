Эксперт прокомментировал хищение средств с карт через сервисы переводов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Схема по выводу средств с карт клиентов банка на виртуальную карту мошенников не является принципиально новой, ее реализация аналогична переводу на любую другую карту, заявил РИА Новости руководитель направления компании Group-IB, которая занимается информационной безопасностью, Павел Крылов.
Газета "Известия" ранее в четверг сообщила, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств. Злоумышленники, обманом получив код подтверждения для перечисления средств, выводят их через сервисы card2card переводов, отправляя деньги на виртуальный "пластик" онлайн-кошельков.
"После того, как мошенники сумели получить доступ к банковскому счету жертвы — они могут использовать множество способов, чтобы вывести деньги — перевести деньги на свои счета, на номер мобильного телефона, на виртуальную карту. Так что описанная схема не является принципиально новой, ее реализация аналогична переводу на любую другую карту, только в данном случае используется виртуалка", - заявил Крылов.
Он заметил, что при этом для алгоритмов поведенческого анализа неважно на какую карту - реальную или виртуальную - мошенник пытается перевести средства.
"Именно эти технологии могут отследить факт нетипичной операции на устройстве пользователя, после чего в банк придет оповещение о подозрительной операции, и он сможет ее заблокировать", - пояснил он.
Эксперт добавил, что такие системы также позволяют делать идентификацию устройства клиента, выявлять подключения к этим устройствам, наличие на них вредоносных программ или использование их параллельно легальным пользователем и мошенником, выдающим себя за него.