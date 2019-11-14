Экспорт российского угля в Китай может вырасти вдвое за десять лет

По словам замглавы ведомства, российский уголь качественнее, чем у конкурентов. Кроме того, Китай стремится диверсифицировать импортные источники сырья.

Увеличить угольные поставки Москва рассчитывает и в Индию - в шесть раз к 2025 году.

В текущем году ожидаемый экспорт угля из РФ в КНР составит 35 миллионов тонн, что на 27% больше, чем в 2018 году. В целом в страны АТР Россия в 2019 году должна поставить примерно 100 миллионов тонн угля.