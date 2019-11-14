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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Экспорт российского угля в Китай может вырасти вдвое за десять лет

13:48 14.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПогрузчик на угольном складе обогатительной фабрики "Каскад" ОАО "Кузбасская топливная компания" в Кемеровской области
Погрузчик на угольном складе обогатительной фабрики Каскад ОАО Кузбасская топливная компания в Кемеровской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В Минэнерго РФ ожидают удвоения поставок угля в Китай за десять следующих лет, до 55 миллионов тонн в год, сообщил замминистра энергетики Анатолия Яновского.
Сделать это, пояснил чиновник, возможно за счёт "короткого логистического плеча".
По словам замглавы ведомства, российский уголь качественнее, чем у конкурентов. Кроме того, Китай стремится диверсифицировать импортные источники сырья.
Увеличить угольные поставки Москва рассчитывает и в Индию - в шесть раз к 2025 году.
В текущем году ожидаемый экспорт угля из РФ в КНР составит 35 миллионов тонн, что на 27% больше, чем в 2018 году. В целом в страны АТР Россия в 2019 году должна поставить примерно 100 миллионов тонн угля.
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