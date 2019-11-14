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РИА Новости

Мединский рассказал о затратах на восстановление Соловецкого монастыря

13:47 14.11.2019 (обновлено: 14:02 14.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкКремль Соловецкого монастыря
Кремль Соловецкого монастыря
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Кремль Соловецкого монастыря. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. За последние годы на восстановление Соловецкого монастыря было потрачено более 2 миллиардов рублей, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский во время панельной сессии Петербургского культурного форума.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".
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Ранее в Минкультуры сообщали, что комплекс основных работ на Соловецком архипелаге планируется завершить к 2035 году.
"В последние годы идет громадная работа по восстановлению этой святыни земли русской... За последние годы больше 2 миллиардов рублей потрачено на восстановление монастыря, восстановлено до 20 объектов. Работы продолжаются, к 2024 году будут закончены целиком стены монастыря, которые сложены из камней, некоторым из которых более тысячи лет", - сказал Мединский.
Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420–1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных.
В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Восстановительные работы на Соловках, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером культурного форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
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КультураСпасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырьСанкт-Петербургский Международный культурный форумСоловецкие островаВладимир МединскийЮНЕСКО
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