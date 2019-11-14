Мединский рассказал о затратах на восстановление Соловецкого монастыря

"В последние годы идет громадная работа по восстановлению этой святыни земли русской... За последние годы больше 2 миллиардов рублей потрачено на восстановление монастыря, восстановлено до 20 объектов. Работы продолжаются, к 2024 году будут закончены целиком стены монастыря, которые сложены из камней, некоторым из которых более тысячи лет", - сказал Мединский.