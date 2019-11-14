Турция депортирует в США боевика ИГ* американского происхождения

АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. МВД Турции проводит необходимые процедуры по отправке в США американского гражданина, примкнувшего к террористической группировке ИГ*, говорится в сообщении турецкого МВД
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу ранее анонсировал начало депортации боевиков ИГ* в страны их происхождения с понедельника. Первый член ИГ* американского происхождения, который был отправлен в Грецию, не был принят греческими властями. В настоящее время он продолжает оставаться на нейтральной территории между двумя КПП.
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"Начаты необходимые процедуры по депортации в США террориста, находящегося в нейтральной зоне ", - говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что США дали гарантии по приему боевика.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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