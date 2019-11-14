Сирийская армия отбила у террористов две деревни в Идлибе, сообщили СМИ

ДАМАСК, 14 ноя – РИА Новости. Сирийская армия атаковала позиции террористов на юго-востоке провинции Идлиб и взяла под свой контроль два населенных пункта, сообщило в четверг гостелевидение Сирии.
"Подразделения сирийской армии атаковали позиции террористов на юго-востоке провинции Идлиб и установили контроль над деревней Лювейбда", - передает телеканал Al-Ikhbariya.
По данным радиостанции Sham FM, под контроль сирийской армии "после ожесточенных столкновений с террористическими группировками" перешел также населенный пункт Телль-Хизна на юго-востоке Идлиба.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.