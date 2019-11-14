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РИА Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссия – не гиря на ногах России

13:36 14.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы для россиян не "гиря на ногах" и не "нахлебники", напомнил, что республика выполняет функции по охране внешней границы Союзного государства с Россией, и это недешево ей обходится.
Как передает пресс-служба президента, данное заявление Лукашенко сделал в четверг, принимая с докладом госсекретаря Совбеза республики Станислава Зася и председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Президент, в частности, обратил внимание, что между пограничниками Белоруссии и РФ проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется "куча вопросов".
"Как результат, нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники", - сказал Лукашенко.
Глава государства напомнил, что Минск и Москва ведут переговоры по углублению интеграции. По его словам, все возникающие вопросы необходимо "свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево".
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Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Лукашенко также отметил, что недавно Минск за свои деньги закупил у Москвы самолеты Су-30СМ, однако обратил внимание, что Белоруссия в том числе выполняет функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа этой страны. "Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах", - заявил белорусский лидер.
По его мнению, российское общество должно знать и понимать, что "никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России", и даже "лучше, чем в России".
"Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российским Федерации, в данном случае с пограничным ведомством", - добавил Лукашенко.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
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