Лукашенко заявил, что Белоруссия – не гиря на ногах России

МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы для россиян не "гиря на ногах" и не "нахлебники", напомнил, что республика выполняет функции по охране внешней границы Союзного государства с Россией, и это недешево ей обходится.

Как передает пресс-служба президента, данное заявление Лукашенко сделал в четверг, принимая с докладом госсекретаря Совбеза республики Станислава Зася и председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Президент, в частности, обратил внимание, что между пограничниками Белоруссии и РФ проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется "куча вопросов".

"Как результат, нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники", - сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил, что Минск и Москва ведут переговоры по углублению интеграции. По его словам, все возникающие вопросы необходимо "свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево".

Лукашенко также отметил, что недавно Минск за свои деньги закупил у Москвы самолеты Су-30СМ, однако обратил внимание, что Белоруссия в том числе выполняет функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа этой страны. "Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах", - заявил белорусский лидер.

По его мнению, российское общество должно знать и понимать, что "никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России", и даже "лучше, чем в России".