Рудковская пообещала полтора миллиона за информацию об угрожавших сыну

"Полиция уже на верном пути, и я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание. <…> Жду часа расплаты! Полтора миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку. Связь через наших адвокатов".