Рудковская пообещала полтора миллиона за информацию об угрожавших сыну

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в cвоем Telegram-канале пообещала денежное вознаграждение за информацию о местонахождении тех, кто угрожал ее шестилетнему сыну в инстаграме.
"Полиция уже на верном пути, и я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание. <…> Жду часа расплаты! Полтора миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку. Связь через наших адвокатов".
Ранее источник РИА Новости сообщил, что полиция проводит доследственную проверку из-за угроз, поступивших сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
В свою очередь, начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что на прошлой неделе в управление по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей ребенка об угрозе его жизни и здоровью.