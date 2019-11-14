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РИА Новости

Рудковская пообещала полтора миллиона за информацию об угрожавших сыну

13:35 14.11.2019 (обновлено: 16:03 14.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в cвоем Telegram-канале пообещала денежное вознаграждение за информацию о местонахождении тех, кто угрожал ее шестилетнему сыну в инстаграме.

"Полиция уже на верном пути, и я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание. <…> Жду часа расплаты! Полтора миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку. Связь через наших адвокатов".

Яна Рудковская
Яна Рудковская
Ранее источник РИА Новости сообщил, что полиция проводит доследственную проверку из-за угроз, поступивших сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
В свою очередь, начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что на прошлой неделе в управление по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей ребенка об угрозе его жизни и здоровью.
Евгений Плющенко с сыном
13 ноября, 19:51
Стало известно содержание угроз в адрес сына Плющенко и Рудковской
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Шоу-бизнесЯна РудковскаяЕвгений ПлющенкоРоссия
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