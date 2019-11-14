Скворцова: 80% россиян от запланированного объема прошли диспансеризацию

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Диспансеризацией, по предварительным данным, охвачено 80% россиян от запланированного на год числа, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"По предварительным данным, охвачено профилактическими мероприятиями уже более 49 миллионов человек, это 80% от запланированного объёма на год", - сказала она на заседании правительства.
В четверг премьер Дмитрий Медведев рассказал, что за девять месяцев, по данным Минздрава, профосмотры и диспансеризацию прошли более 24 миллионов человек старше 18 лет, а всего, включая детей, 41 с лишним миллион человек.
Ранее Медведев отмечал, что всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна способствовать улучшению демографической ситуации и предупреждению опасных заболеваний.