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РИА Новости

Стало известно, когда может выйти пятая часть фильма ужасов "Астрал"

17:02 14.11.2019
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© Alliance Films/Blumhouse Productions/FilmDistrict/IM Global (2013)Кадр из фильма "Астрал: Глава 2"
Кадр из фильма Астрал: Глава 2
© Alliance Films/Blumhouse Productions/FilmDistrict/IM Global (2013)
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американская актриса Лин Шэй, которая сыграла экстрасенса Элис в четырех частях франшизы "Астрал", рассказала, когда может выйти продолжение знаменитого хоррора, сообщает We Got This Covered.

"Скорее всего, к съемкам приступят в следующем году. Насколько я знаю, сценария пока нет", — прокомментировала она.

Лин Шэй подчеркнула, что в картине будет совершенно новая история, но в ней появятся некоторые актеры из предыдущих фильмов.
В разное время в "Астрале" снимались Патрик Уилсон, Роуз Бирн, Тай Симпкинс, Дермот Малруни и другие.
Кадр из фильма Зловещие мертвецы
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