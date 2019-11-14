Стало известно, когда может выйти пятая часть фильма ужасов "Астрал"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американская актриса Лин Шэй, которая сыграла экстрасенса Элис в четырех частях франшизы "Астрал", рассказала, когда может выйти продолжение знаменитого хоррора, сообщает We Got This Covered.
"Скорее всего, к съемкам приступят в следующем году. Насколько я знаю, сценария пока нет", — прокомментировала она.
Лин Шэй подчеркнула, что в картине будет совершенно новая история, но в ней появятся некоторые актеры из предыдущих фильмов.
В разное время в "Астрале" снимались Патрик Уилсон, Роуз Бирн, Тай Симпкинс, Дермот Малруни и другие.