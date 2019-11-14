Медведев допустил диспансеризацию в отдаленных регионах вахтовым методом

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ряд отдаленных регионов России, например, Камчатка, Тува, Приморский и Хабаровский края, планируют организовать диспансеризацию на основе вахтового метода, таким образом тоже можно действовать, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Говоря о теме диспансеризации на заседании кабмина в четверг, премьер призвал сделать процесс удобным для граждан. Он подчеркнул, что это добровольное дело, но нужно создать условия, в том числе возможность делать это в выходной день или вечером.
"В сельских территориях людей надо возить в поликлиники и обратно, активнее использовать мобильные медицинские бригады. Я знаю, что ряд территорий, местностей больших и удаленных - таких, как Камчатка, Приморский и Хабаровский края, Тыва - планируют организовать диспансеризацию на основе вахтового метода. Наверное, можно и таким образом поступить", - заявил Медведев.