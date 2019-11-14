Скворцова рассказала о программе модернизации первичного звена

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Особое внимание при модернизации первичного звена здравоохранения будет уделяться профилактическому направлению, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Она напомнила, что с 2016 года вместе с корпорацией "Росатом" был запущен проект по внедрению новой организационной модели поликлиники. Сегодня его реализуют более 3 тысяч поликлиник в 82 регионах.
"Это позволило уже в 65% правильно организовать профилактические мероприятия и проводить первый этап диспансеризации в день обращения. Тогда как в 2014 году это требовало от пяти до семи посещений", - сказала Скворцова на заседании правительства.
Министр отметила, что существующее состояние инфраструктуры медорганизаций первичного звена здравоохранения и дефицит медкадров в первичном звене " не в полной мере позволяет обеспечить оптимальную логистику и сжатые сроки прохождения диспансеризации".
"В связи с этим особое внимание при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения будет уделяться профилактическому направлению ", - уточнила она.