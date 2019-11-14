Сбербанк планирует увеличить работу роботов-коллекторов

"Сейчас 90% первичных звонков осуществляет робот. Из 100% листа звонков, которые система должна сделать за день - и робот, и человек - сейчас робот делает 20%: это первичный звонок и простейшие стратегии", - сказал Ганеев на пресс-конференции в четверг.