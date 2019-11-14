Сбербанк планирует увеличить работу роботов-коллекторов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сбербанк планирует перевести на роботов-коллекторов половину всех звонков клиентам при взыскании долгов, сообщил журналистам зампред крупнейшего российского банка Олег Ганеев.
"Сейчас 90% первичных звонков осуществляет робот. Из 100% листа звонков, которые система должна сделать за день - и робот, и человек - сейчас робот делает 20%: это первичный звонок и простейшие стратегии", - сказал Ганеев на пресс-конференции в четверг.
Он также заявил, что банк нацелен перевести на роботов 50% всех звонков должникам. "Мы ставим цель, что 50% всех звонков - простых, сложных, эмоционально подстроенных, там, где необходимо выбирать стратегии, чтобы было 50/50. Сейчас 20/80", - отметил Ганеев.
В ноябре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф говорил, что почти 80% всех звонков клиентам Сбербанка в ситуации "первичной" просроченной задолженности осуществляет робот-коллектор с приятным женским голосом, практически не отличимым от живого человеческого.
В конце октября на портале госзакупок появились материалы, согласно которым "Ростелеком" также планирует воспользоваться роботом для увеличения эффективности сборов долгов с абонентов.
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