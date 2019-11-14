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РИА Новости

Суд в Новосибирске арестовал главу оборонного НИИ электронных приборов

13:26 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО "НИИЭП"), входящего в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех", Амира Алямова, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.
"В отношении Алямова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства, отметив, что заседание суда состоялось в среду, но не уточнив, фигурантом какого дела стал глава института.
Официальный представитель НИИЭП не подтвердил и не опроверг информацию о следственных действиях на предприятии и задержании управляющего директора, добавив, что официальную позицию может выразить концерн "Техмаш".
Амир Алямов родился 9 января 1967 года в городе Новосибирске. Окончил Новосибирский институт железнодорожного транспорта по специальности инженер-экономист. Кандидат экономических наук. Работает в НИИЭП с 2002 года, где от начальника отдела прошел путь до руководителя предприятия.
АО "Научно-исследовательский институт электронных приборов" входит в научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" и занимается разработкой и производством бортовых вычислительных систем неконтактного подрыва и систем управления для различных видов вооружения и военной техники. Разработки и изделия НИИЭП применяются, в частности, в ракетных комплексах "Искандер", "Тор", "Град", "Смерч", "Торнадо-Г" и других.
Статуя Фемиды в суде
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ТехмашРостехНовосибирскПроисшествия
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