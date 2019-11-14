Суд в Новосибирске арестовал главу оборонного НИИ электронных приборов

НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО "НИИЭП"), входящего в концерн "Техмаш" госкорпорации " Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО "НИИЭП"), входящего в концерн "Техмаш" госкорпорации " Ростех ", Амира Алямова, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.

"В отношении Алямова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства, отметив, что заседание суда состоялось в среду, но не уточнив, фигурантом какого дела стал глава института.

Официальный представитель НИИЭП не подтвердил и не опроверг информацию о следственных действиях на предприятии и задержании управляющего директора, добавив, что официальную позицию может выразить концерн "Техмаш".

Амир Алямов родился 9 января 1967 года в городе Новосибирске. Окончил Новосибирский институт железнодорожного транспорта по специальности инженер-экономист. Кандидат экономических наук. Работает в НИИЭП с 2002 года, где от начальника отдела прошел путь до руководителя предприятия.