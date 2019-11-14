Кандидат в премьеры Молдавии представил парламенту состав своего кабмина

КИШИНЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Кандидат в премьеры Кандидат в премьеры Молдавии Ион Кику на заседании парламента в четверг представил новый состав кабинета министров и заявил, что в случае вотума доверия со стороны депутатов правительство проработает до президентских выборов, запланированных на осень следующего года.

Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Молдавии Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Иона Кику, который должен будет создать миноритарное правительство технократов.

"Уважаемые депутаты, я прошу вас сегодня поддержать программу деятельности и состав нового кабинета министров. Учитывая статус миноритарного правительства, созданного для разрешения нестабильной ситуации в большинстве социально-экономических областей, период действия программы, которую мы представляем сегодня, ограничен президентскими выборами, запланированными на следующую осень", - заявил Кику, после чего зачитал поименно всех, кого хочет видеть в своем кабмине.

Вице-премьером и министром финансов Кику предлагает назначить главу Налоговой службы Молдавии Сергея Пушкуцу. Вице-премьером по вопросам реинтеграции республики может стать руководитель Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии Александра Фленкя, министром экономики и инфраструктуры — бывший государственный секретарь этого же министерства Анатолий Усатый.

Новым министром внутренних дел может стать Павел Войку, который в отправленном в отставку кабмине Санду руководил Минобороны. Министерство юстиции готов возглавить адвокат, советник спикера парламента Фадей Нагачевский, а во главе МИДа может оказаться бывший посол Молдавии в США, Германии и Китае, советник президента в области обороны и национальной безопасности Аурелиу Чокой.

Новым министром обороны Кику хочет видеть экс-главу Минобороны генерала Виктора Гайчука. Во главе министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды может оказаться советник президента в агропромышленной области и в области публичного управления Ион Пержу. Кресло министра образования может занять еще один советник Додона — на этот раз в области образования, культуры и исследований — Корнелиу Попович. За министерство здравоохранения, труда и социальной защиты готова отвечать советник президента в области социального развития Виорика Думбрэвяну.

После отставки прежнего правительства парламент должен утвердить новый кабинет министров в течение трех месяцев, этот срок истекает 12 февраля. Страну ждут досрочные парламентские выборы, если новый кабмин не будет утвержден до истечения срока.

Ион Кику с декабря 2018 года по июнь 2019 года был министром финансов в правительстве Павла Филипа. С июня этого года он стал советником Додона.