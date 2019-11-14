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Политический кризис в Молдавии
2019-11-14T15:48Z
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РИА Новости

Кандидат в премьеры Молдавии представил парламенту состав своего кабмина

13:23 14.11.2019 (обновлено: 15:48 14.11.2019)
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© Sputnik / Rodion ProcaИон Кику
Ион Кику
© Sputnik / Rodion Proca
КИШИНЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Кандидат в премьеры Молдавии Ион Кику на заседании парламента в четверг представил новый состав кабинета министров и заявил, что в случае вотума доверия со стороны депутатов правительство проработает до президентских выборов, запланированных на осень следующего года.
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Молдавии Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Иона Кику, который должен будет создать миноритарное правительство технократов.
"Уважаемые депутаты, я прошу вас сегодня поддержать программу деятельности и состав нового кабинета министров. Учитывая статус миноритарного правительства, созданного для разрешения нестабильной ситуации в большинстве социально-экономических областей, период действия программы, которую мы представляем сегодня, ограничен президентскими выборами, запланированными на следующую осень", - заявил Кику, после чего зачитал поименно всех, кого хочет видеть в своем кабмине.
Вице-премьером и министром финансов Кику предлагает назначить главу Налоговой службы Молдавии Сергея Пушкуцу. Вице-премьером по вопросам реинтеграции республики может стать руководитель Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии Александра Фленкя, министром экономики и инфраструктуры — бывший государственный секретарь этого же министерства Анатолий Усатый.
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Новым министром внутренних дел может стать Павел Войку, который в отправленном в отставку кабмине Санду руководил Минобороны. Министерство юстиции готов возглавить адвокат, советник спикера парламента Фадей Нагачевский, а во главе МИДа может оказаться бывший посол Молдавии в США, Германии и Китае, советник президента в области обороны и национальной безопасности Аурелиу Чокой.
Новым министром обороны Кику хочет видеть экс-главу Минобороны генерала Виктора Гайчука. Во главе министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды может оказаться советник президента в агропромышленной области и в области публичного управления Ион Пержу. Кресло министра образования может занять еще один советник Додона — на этот раз в области образования, культуры и исследований — Корнелиу Попович. За министерство здравоохранения, труда и социальной защиты готова отвечать советник президента в области социального развития Виорика Думбрэвяну.
После отставки прежнего правительства парламент должен утвердить новый кабинет министров в течение трех месяцев, этот срок истекает 12 февраля. Страну ждут досрочные парламентские выборы, если новый кабмин не будет утвержден до истечения срока.
Ион Кику с декабря 2018 года по июнь 2019 года был министром финансов в правительстве Павла Филипа. С июня этого года он стал советником Додона.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Вчера, 11:35
Парламент Молдавии обсудит вынесение вотума доверия новому правительству
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Политический кризис в МолдавииИон КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
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