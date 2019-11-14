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РИА Новости

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

13:20 14.11.2019 (обновлено: 13:24 14.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк . Архивное фото
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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"Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв – Россия… Если же враг - Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финансово-экономические отношения", - написал Загороднюк на своей странице в Facebook.
По его словам, Украине необходимо делать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях. Загороднюк сказал, что лично держит эти вопросы на контроле.
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Андрей ЗагороднюкВерховная Рада УкраиныНАТОРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так пойди и объяви войну. В чем проблема-то? Из-за спины гав-гав вы умеете..)
14 ноября, 13:39
ДДДмитрий Дмитриев
8921004
Конечно враги и будем врагами, пока всех фашистов на Украине не выведем. И не надейтесь на хорошие отношения.
14 ноября, 14:33
ssggh
6600002
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