Министр обороны Украины назвал Россию врагом

КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
"Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв – Россия… Если же враг - Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финансово-экономические отношения", - написал Загороднюк на своей странице в Facebook.
По его словам, Украине необходимо делать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях. Загороднюк сказал, что лично держит эти вопросы на контроле.