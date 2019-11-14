Руденя назвал темпы строительства Ржевского мемориала очень высокими

ТВЕРЬ, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя охарактеризовал темпы и качество работ при строительстве Ржевского мемориала очень высокими.

"Темпы и качество работ очень высокие, это соответствует высокому статусу объекта. Все участники процесса работают воодушевленно", - сказал журналистам глава региона, который вместе замминистра культуры Николаем Овсиенко, Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой и директором Музея Победы Александром Школьником посетил стрительную площадку.

По словам губернатора, строительство мемориала является значимым. "Это память о людях, которые отдали жизни за сегодняшние мирные дни. Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран", - отметил Руденя.

По информации пресс-службы областного правительства, в настоящее время в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которые взяла на себя Тверская область. Оставшиеся работы ведутся в соответствии с графиком. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение.