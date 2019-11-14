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Тверская область
2019-11-14T13:19Z
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РИА Новости

Руденя назвал темпы строительства Ржевского мемориала очень высокими

13:18 14.11.2019 (обновлено: 13:19 14.11.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя во время посещения строительной площадки Ржевского мемориала Советскому солдату
Игорь Руденя во время посещения строительной площадки Ржевского мемориала Советскому солдату
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя охарактеризовал темпы и качество работ при строительстве Ржевского мемориала очень высокими.

"Темпы и качество работ очень высокие, это соответствует высокому статусу объекта. Все участники процесса работают воодушевленно", - сказал журналистам глава региона, который вместе замминистра культуры Николаем Овсиенко, Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой и директором Музея Победы Александром Школьником посетил стрительную площадку.

По словам губернатора, строительство мемориала является значимым. "Это память о людях, которые отдали жизни за сегодняшние мирные дни. Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран", - отметил Руденя.
По информации пресс-службы областного правительства, в настоящее время в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которые взяла на себя Тверская область. Оставшиеся работы ведутся в соответствии с графиком. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение.
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Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату состоится в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.
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