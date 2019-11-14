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РИА Новости

СМИ: в Таиланде задержали россиянина, просрочившего визу на семь лет

13:15 14.11.2019 (обновлено: 15:05 14.11.2019)
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CC0 / rmac8oppo / Самуи
Самуи
CC0 / rmac8oppo /
Самуи. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гражданина России задержали на острове Самуи в Таиланде из-за того, что он превысил разрешенный визой срок пребывания в стране на 2 861 день, сообщает газета Bangkok Times.
"Тридцатидвухлетний Алексей Сафроненков превысил срок нахождения (в Таиланде – ред.) по своей туристической визе на 2 861 день", - заявил глава местной иммиграционной полиции Сурат Тани.
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Сообщается, что Сафроненков прибыл в Таиланд 12 января 2012 года по туристической визе и мог легально находиться в стране до 11 февраля того же года. С тех пор россиянин не выезжал из Таиланда.
Сафроненков доставлен в полицейский участок для дальнейших разбирательств.
По данным издания, иммиграционные службы внесут россиянина в черный список на 10 лет.
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