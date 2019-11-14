СМИ: в Таиланде задержали россиянина, просрочившего визу на семь лет

"Тридцатидвухлетний Алексей Сафроненков превысил срок нахождения (в Таиланде – ред.) по своей туристической визе на 2 861 день", - заявил глава местной иммиграционной полиции Сурат Тани.

Сообщается, что Сафроненков прибыл в Таиланд 12 января 2012 года по туристической визе и мог легально находиться в стране до 11 февраля того же года. С тех пор россиянин не выезжал из Таиланда.