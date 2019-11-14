Скворцова назвала регионы-лидеры по уровню диспансеризации

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Республики Якутия, Алтай, Хабаровский край, Тамбовская и Астраханская области стали лидерами по диспансеризации в РФ, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"Хотелось бы поблагодарить за активную работу и высокий показатель диспансеризации республику Саха - Якутия, Тамбовскую область, Астраханскую область, республику Алтай, Хабаровский край", - сказала она на заседании правительства РФ.
Скворцова также добавила, что в ряде регионов охват профилактическими мероприятиями намного ниже среднероссийского уровня, а субъектам необходимо принять дополнительные меры по активизации работы.