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РИА Новости

На Кубани прокуроры помешали чиновникам заключить договора с "нужным" ЧОПом

13:08 14.11.2019 (обновлено: 16:51 14.11.2019)
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© Depositphotos / AndreyPopovОператор камер наблюдения
Оператор камер наблюдения
© Depositphotos / AndreyPopov
Оператор камер наблюдения . Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура помешала чиновникам из Щербиновского района Кубани обеспечить заключение школами и детсадами договоров с "нужной" частной охранной организацией, сообщает надзорное ведомство региона.
"В октябре 2019 года и.о. начальника отдела образования администрации муниципального образования Щербиновский район по поручению заместителя главы администрации… руководителям образовательных организаций по средствам рассылки аудиосообщений в месенджере дано незаконное указание на заключение в приоритетном порядке на бесконкурсной основе договоров охранных услуг с частной охранной организацией", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, имели место действия по координации встречи руководителей школ и детсадов с представителями ЧОП.
"В результате… 32 образовательными учреждениями района с ЧОП, как с единственным исполнителем, без проведения торгов заключены договоры на оказание услуг на общую сумму свыше 3 миллионов рублей… Прокурором главе муниципального образования Щербиновский район внесено представление, которое незамедлительно рассмотрено, все незаконно заключенные договоры расторгнуты", - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
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КубаньЩербиновский районКраснодарПроисшествия
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