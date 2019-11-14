На Кубани прокуроры помешали чиновникам заключить договора с "нужным" ЧОПом

"В октябре 2019 года и.о. начальника отдела образования администрации муниципального образования Щербиновский район по поручению заместителя главы администрации… руководителям образовательных организаций по средствам рассылки аудиосообщений в месенджере дано незаконное указание на заключение в приоритетном порядке на бесконкурсной основе договоров охранных услуг с частной охранной организацией", - говорится в сообщении.