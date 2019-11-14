Посольство в Греции выясняет детали задержания двух российских моряков

"По информации Портовой службы острова Родос, 2 ноября у берегов острова были задержаны двое росграждан - А.С. Маленков и Р.Д. Беленко, которые подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родственниками Маленкова. Направлен запрос греческим властям", - рассказали в посольстве.

"Официального уведомления о задержании наших граждан от МИД или правоохранительных органов Греции пока не поступало. Продолжаем выяснять детали произошедшего в целях оказания необходимого консульского содействия россиянам", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.

По информации родственников, моряк Алексей Маленков из Уссурийска поехал в Турцию на заработки. Знакомый из Сочи предложил перевозить туристов из Турции в Италию. В первый же рейс судно попало в шторм, отклонилось от курса и оказалось в территориальных водах Греции, где его задержала береговая охрана. По словам родственников, вместо туристов на борту оказались нелегальные мигранты. За их перевозку грозит до 600 лет тюрьмы.