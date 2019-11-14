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РИА Новости

Посольство в Греции выясняет детали задержания двух российских моряков

13:08 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОстров Родос
Остров Родос
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 14 ноя - РИА Новости. Посольство России в Греции выясняет обстоятельства задержания двух российских моряков, которым грозит длительный срок за перевозку нелегальных мигрантов, сообщили РИА Новости в посольстве.
"По информации Портовой службы острова Родос, 2 ноября у берегов острова были задержаны двое росграждан - А.С. Маленков и Р.Д. Беленко, которые подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родственниками Маленкова. Направлен запрос греческим властям", - рассказали в посольстве.
"Официального уведомления о задержании наших граждан от МИД или правоохранительных органов Греции пока не поступало. Продолжаем выяснять детали произошедшего в целях оказания необходимого консульского содействия россиянам", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Служба Береговой охраны Греции сообщила, что 2 ноября юго-западнее Родоса задержано судно, на борту которого были 62 человек. В сопровождении катеров береговой охраны судно было доставлено в порт Родоса, где были установлены и арестованы два иностранца - перевозчики мигрантов.
По информации родственников, моряк Алексей Маленков из Уссурийска поехал в Турцию на заработки. Знакомый из Сочи предложил перевозить туристов из Турции в Италию. В первый же рейс судно попало в шторм, отклонилось от курса и оказалось в территориальных водах Греции, где его задержала береговая охрана. По словам родственников, вместо туристов на борту оказались нелегальные мигранты. За их перевозку грозит до 600 лет тюрьмы.
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