В Благовещенске по делу о стрельбе задержали охранника колледжа

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа задержан по делу о стрельбе в Благовещенске, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Задержан сотрудник частной охранной организации "Сириус-А", который осуществлял охрану учебного корпуса", - сказала Петренко.
Как заявлял глава регионального управления СК РФ Станислав Белянский, студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.
Стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил 19-летний юноша, убивший ровесника и ранивший еще трех человек. Когда на место прибыли полицейские, он вступил с ними в перестрелку, был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
По предварительным данным полиции, причиной трагедии стал некий конфликт сверстников.