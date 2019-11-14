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РИА Новости

В Благовещенске по делу о стрельбе задержали охранника колледжа

13:07 14.11.2019 (обновлено: 13:49 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа задержан по делу о стрельбе в Благовещенске, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Задержан сотрудник частной охранной организации "Сириус-А", который осуществлял охрану учебного корпуса", - сказала Петренко.
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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СК возбудил третье уголовное дело после стрельбы в Благовещенске
Как заявлял глава регионального управления СК РФ Станислав Белянский, студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.
Стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил 19-летний юноша, убивший ровесника и ранивший еще трех человек. Когда на место прибыли полицейские, он вступил с ними в перестрелку, был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
По предварительным данным полиции, причиной трагедии стал некий конфликт сверстников.
Следственные действия в учебном помещении Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
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Появилось видео из колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба
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Светлана ПетренкоСтрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФБлаговещенскПроисшествия
Популярные комментарии
Ну, теперь разберутся как следует и накажут кого попало...
14 ноября, 14:12
Aмон Ра
720401
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