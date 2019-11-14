СК возбудил третье уголовное дело после стрельбы в Благовещенске

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности сотрудников колледжа возбуждено после стрельбы в Благовещенске, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц указанного учебного заведения по признакам преступления... "халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказала она.
Отмечается, что, по предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошло происшествие, отсутствовал рамочный металлодетектор.
Ранее СК возбудил дело о ненадлежащей охране здания колледжа в Благовещенске.