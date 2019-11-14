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РИА Новости

СК возбудил третье уголовное дело после стрельбы в Благовещенске

13:07 14.11.2019 (обновлено: 13:14 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности сотрудников колледжа возбуждено после стрельбы в Благовещенске, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 10:50
Очевидцы рассказали подробности стрельбы в благовещенском колледже
"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц указанного учебного заведения по признакам преступления... "халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказала она.
Отмечается, что, по предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошло происшествие, отсутствовал рамочный металлодетектор.
Ранее СК возбудил дело о ненадлежащей охране здания колледжа в Благовещенске.
Следственные действия в учебном помещении Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
Вчера, 12:27
Появилось видео из колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба
1697171119
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Светлана ПетренкоУМВДМоскваСтрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФРоссияБлаговещенскПроисшествия
Популярные комментарии
Возбудить уг. дело - теперь это новость? И ведь все понимают прекрасно, что наличие рамочного металлодетектора не является препятствием для злоумышленика, а значит снова видимость работы? Дурилка картонная? И преподносят нам это как "вау, работа кипит"?
14 ноября, 14:09
яня на всех на вас пожалуюсь богу
1772010
Это Россия, здесь когда лес рубят - щепки летят...
14 ноября, 14:42
Aмон Ра
1820211
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