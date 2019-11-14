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РИА Новости

Медведев рассказал, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2019 году

13:00 14.11.2019 (обновлено: 13:08 14.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 24 миллионов россиян прошли диспансеризацию за 9 месяцев 2019 года, есть регионы, которые прошли ее хуже, среди них Крым и Камчатка, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Какие есть результаты. За девять месяцев, по данным Минздрава, профосмотры и диспансеризацию прошли более 24 миллионов человек старше 18 лет. А всего, включая детей, 41 с лишним миллион человек", - сказал Медведев в ходе заседания правительства о ходе диспансеризации взрослого населения РФ.
Он отметил, что есть регионы, где ситуация хуже, чем в целом по стране. "По разным причинам. Это Крым, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область и другие", - сказал премьер.
По словам Медведева, нужно сделать так, чтобы людям было удобно проходить диспансеризацию. "Сейчас, очевидно, нужно сделать так, чтобы людям было удобно проходить диспансеризацию. Потому что это всегда, что называется, дело добровольное, но если это еще и неудобно, то граждане нашей страны просто и не придут", - отметил премьер.
Он напомнил, что для удобства граждан был принят ряд решений в этой сфере.
"Для этого важно, чтобы это было организовано в течение одного рабочего дня - по нынешним правилам - вечером или в субботу. Такие решения мы специально ради этого принимали, и большинство медицинских организаций изменили режим работы", - отметил Медведев, обратив внимание и на важность информирования населения об этих возможностях.
Ранее Медведев заявил, что всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна способствовать улучшению демографической ситуации и предупреждению опасных заболеваний.
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Опрос: большинство россиян довольны тем, как организована диспансеризация
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