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РИА Новости

Медведев поручил подготовить отчет о причинах стрельбы в Благовещенске

13:00 14.11.2019 (обновлено: 13:06 14.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после инцидента со стрельбой в колледже Благовещенска поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить отчет и отметил, что подобные ЧП происходили и ранее, поэтому Минпросвещения должно внимательно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности в учебных заведениях.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
Вчера, 11:56
Стрельба в благовещенском колледже
"Хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала, что и как организовано в Амурской области - имею в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении, исполнимость тех требований, которые существуют, их не формальное исполнение - то есть исполнение на деле - и, естественно, ответственность местных руководителей системы образования и просвещения в частности", - сказал Медведев на заседании кабмина.
Он отметил, что ЧП в Благовещенске - тяжелое происшествие, и работу в работу в рамках ранее данных поручений необходимо продолжать.
"Подготовьте мне на эту тему полноценный отчет", - распорядился премьер, обращаясь к Васильевой.
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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Стрельба в благовещенском колледжеДмитрий МедведевБлаговещенскПроисшествия
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