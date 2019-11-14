Медведев поручил подготовить отчет о причинах стрельбы в Благовещенске

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после инцидента со стрельбой в колледже Благовещенска поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить отчет и отметил, что подобные ЧП происходили и ранее, поэтому Минпросвещения должно внимательно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности в учебных заведениях.

В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

"Хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала, что и как организовано в Амурской области - имею в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении, исполнимость тех требований, которые существуют, их не формальное исполнение - то есть исполнение на деле - и, естественно, ответственность местных руководителей системы образования и просвещения в частности", - сказал Медведев на заседании кабмина.

Он отметил, что ЧП в Благовещенске - тяжелое происшествие, и работу в работу в рамках ранее данных поручений необходимо продолжать.