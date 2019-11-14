ЦБ назвал самые частые нарушения со стороны коллекторов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Слишком частое взаимодействие с должниками и игнорирование отказов от общения с коллекторами являются основными нарушениями в процессе взыскания долгов, говорится в презентации замначальника управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Слишком частое взаимодействие с должниками и игнорирование отказов от общения с коллекторами являются основными нарушениями в процессе взыскания долгов, говорится в презентации замначальника управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Ольги Шеховцовой, представленной на ежегодной конференции НАПКА.

Также, согласно презентации, среди самых часто встречающихся нарушений ЦБ отметил не уведомление кредитором должника о привлечении профессиональных взыскателей и заключение соглашения об изменении частоты взаимодействия с заемщиком до образования у него просроченной задолженности. Коллекторы также часто не предоставляют должнику информацию о лице, действующем от имени кредитора, включая имя и фамилию.

Кроме того, среди основных нарушений были названы получение контактов третьих лиц без согласия заемщика, в том числе с использованием социальных сетей, а также общение с должником по рабочим телефонным номерам.

"Взаимодействие по рабочим телефонам - это нарушение появляется в результате того, что сам заемщик при заполнении анкеты в качестве контактного номера телефона указал номер рабочего телефона", - пояснила Шеховцова.