Билли Айлиш выложила в Сеть новую песню

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Билли Айлиш, как и обещала поклонникам, опубликовала новую песню Everything I Wanted, . Билли Айлиш, как и обещала поклонникам, опубликовала новую песню Everything I Wanted, сообщает NME.

"Мне приснилось, что я получила все, что хотела, но когда я просыпаюсь, я вижу тебя рядом", — шепчет певица под аккомпанемент фортепиано.

Она поет не про молодого человека, а про своего старшего брата.

"Эта песня, которую мы с братом написали друг о друге. Неважно, что случится, мы всегда старались и будем стараться найти выход", — отметила 17-летняя исполнительница в пресс-релизе.

Старший брат Айлиш — единственный человек, с которым она работает, ездит на гастроли и который знает все подробности ее превращения из обыкновенного подростка в одну из самых популярных зезд музыки за последние два года.