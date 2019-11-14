Индия в 2020 году может запустить лунную миссию "Чандраян-3", сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) в ноябре 2020 года намерена осуществить запуск к Индийская организация космических исследований (ISRO) в ноябре 2020 года намерена осуществить запуск к Луне новой миссии, которая получит название "Чандраян-3", пишет газета Times of India со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно этим данным, подготовкой к отправке предполагаемой лунной экспедиции займутся специальные комитеты на базе ISRO, которые с октября текущего года уже провели несколько заседаний.

"Крайне важно провести детальный анализ изменений и нововведений, которые позволят добиться успешной посадки лунохода", - сообщил один из собеседников издания, апеллируя к неудачной попытке прилунения посадочного модуля аппарата "Чандраян-2".

Как отмечает газета, ISRO намерена отправить к Луне новую миссию до конца следующего года, и ноябрь рассматривается сотрудниками организации как наиболее удачное окно.

Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа. В сентябре спускаемый модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 км произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.

"Викрам" должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер "Прагьян" весом около 27 килограммов. Предполагалось, что последний проработает там в течение одного лунного дня, изучая минералогический и элементный состав лунной поверхности, а также регистрируя местную сейсмическую активность.