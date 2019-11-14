В Госдуме предложили провести слушания по безопасности в учебных заведениях

"Есть предложение провести по теме безопасности и в вузах, и в средне-профессиональном звене, и в школах, и в детских садах большие парламентские слушания. Пригласить представителей Росгвардии, послушать коллег, которые занимаются безопасностью, как помочь искоренить эту проблему", - сказал Чернышов, выступая на пленарном заседании Госдумы в четверг.

В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.