В Госдуме предложили провести слушания по безопасности в учебных заведениях

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил провести в Госдуме большие парламентские слушания с участием представителей Росгвардии по проблеме безопасности в учебных заведениях.
30 октября, 12:17В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
"Есть предложение провести по теме безопасности и в вузах, и в средне-профессиональном звене, и в школах, и в детских садах большие парламентские слушания. Пригласить представителей Росгвардии, послушать коллег, которые занимаются безопасностью, как помочь искоренить эту проблему", - сказал Чернышов, выступая на пленарном заседании Госдумы в четверг.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.