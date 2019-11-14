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РИА Новости

В Госдуме предложили провести слушания по безопасности в учебных заведениях

12:52 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил провести в Госдуме большие парламентские слушания с участием представителей Росгвардии по проблеме безопасности в учебных заведениях.
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"Есть предложение провести по теме безопасности и в вузах, и в средне-профессиональном звене, и в школах, и в детских садах большие парламентские слушания. Пригласить представителей Росгвардии, послушать коллег, которые занимаются безопасностью, как помочь искоренить эту проблему", - сказал Чернышов, выступая на пленарном заседании Госдумы в четверг.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
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Стрельба в благовещенском колледжеБорис Чернышов (депутат)РосгвардияГосдума РФРоссияБезопасностьПроисшествия
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