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РИА Новости

В Минфине раскритиковали предложения депутатов по валютным ограничениям

12:50 14.11.2019 (обновлено: 16:01 14.11.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЗамминистра финансов Алексей Моисеев во время презентации законопроекта о гарантированном пенсионном плане в МИА "Россия сегодня"
Замминистра финансов Алексей Моисеев во время презентации законопроекта о гарантированном пенсионном плане в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Замминистра финансов России Алексей Моисеев прокомментировал предложение комитета Госдумы по экономической политике ввести валютные ограничения, чтобы снизить степень уязвимости экономики к внешним шокам.

"Что касается курса, ЦБ пытался это делать на протяжении всего периода постсоветской России вплоть до 2014 года. <...> Я считаю, что регулирование валютного курса и попытка номинальный курс удержать привела к тому, что ВВП сократился на девять процентов. <...> Коллеги, видимо, путают номинальный курс с реальным. Они хотят поддержать промышленность, а промышленности важен реальный курс. Но они, видимо, говорят про номинальный курс, который никакого влияния на производителей не оказывает".

Алексей Моисеев
В проекте об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2020-2022 годы комитет обращает внимание, что в связи с риском возникновения неопределенных последствий политики протекционизма США и торговых войн для системы международных финансово-экономических отношений, а также с учетом санкционного давления на Россию требуется принять "меры по консолидации валютного регулирования и валютного контроля".
По мнению депутатов, гибкий и прогнозируемый курс рубля, с одной стороны, не приводил бы к удорожанию импортного оборудования для российских производителей, с другой — мог бы обеспечивать достаточную рентабельность и рост доходов от экспорта.
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24 сентября, 14:28
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