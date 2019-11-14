В Минфине раскритиковали предложения депутатов по валютным ограничениям

"Что касается курса, ЦБ пытался это делать на протяжении всего периода постсоветской России вплоть до 2014 года. <...> Я считаю, что регулирование валютного курса и попытка номинальный курс удержать привела к тому, что ВВП сократился на девять процентов. <...> Коллеги, видимо, путают номинальный курс с реальным. Они хотят поддержать промышленность, а промышленности важен реальный курс. Но они, видимо, говорят про номинальный курс, который никакого влияния на производителей не оказывает".