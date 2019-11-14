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РИА Новости

СК возбудил дело о ненадлежащей охране здания колледжа в Благовещенске

12:48 14.11.2019 (обновлено: 12:54 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений ЗемцовЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о ненадлежащей охране здания колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщил руководитель управления СК по региону Станислав Белянский.
Ранее СК возбудил уголовное дело по пунктам "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений").
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"Возбуждено уголовное дело по факту надлежащей охраны здания. Разберемся с частным охранным предприятием и дадим оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников", - сказал Белянский на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
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Стрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФРоссияБлаговещенскПроисшествия
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