СК возбудил дело о ненадлежащей охране здания колледжа в Благовещенске

Ранее СК возбудил уголовное дело по пунктам "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений").

"Возбуждено уголовное дело по факту надлежащей охраны здания. Разберемся с частным охранным предприятием и дадим оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников", - сказал Белянский на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области.

В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.