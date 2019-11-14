SberCloud: облачные технологии сделают суперкомпьютер доступным для всех

Коммерческий запуск самого мощного российского суперкомпьютера Christofari состоится 12 декабря. Суперкомпьютер был создан Сбербанком и его дочерней компанией SberCloud при поддержке специалистов мирового лидера в области высокопроизводительных вычислений NVIDIA. О том, как создавался суперкомпьютер и для чего он нужен российскому бизнесу рассказал РИА Новости генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов.

- Расскажите немного о Christofari. Для чего он создавался? Каковы его особенности по сравнению с другими российскими и мировыми суперкомпьютерами?

- Особенность нашего суперкомпьютера в сочетании архитектуры, характера решаемых задач и мощности. Christofari задумывался и строился специально для работы с современными алгоритмами искусственного интеллекта, то есть, для обучения программных моделей, основанных на сложных нейронных сетях. Это очень актуальная задача современного бизнеса и науки.

Для создания Christofari использовались самые мощные в мире аппаратные модули NVIDIA DGX-2. При обучении моделей искусственного интеллекта один модуль DGX-2 способен заменить несколько сотен обычных серверов. Иными словами, задача, которую процессор мощной рабочей станции будет выполнять сутки, DGX-2 выполняет за считанные минуты, а при использовании всех ресурсов Christofari время выполнения подобной операций измеряется секундами. В ходе специального тестирования Christofari показал очень высокий результат производительности суперкомпьютеров – 6,7 PFLOPs. Это делает его суперкомпьютером N1 в России.

- Какую роль сыграла компания SberCloud в создании суперкомпьютера?

- Сhristofari был построен компанией SberCloud в тесном сотрудничестве со специалистами Сбербанка. Банк предоставил свою экспертизу и технологии в области искусственного интеллекта. В дальнейшем Сбербанк будет коммерческим клиентом SberCloud, таким же, как и любые другие компании.

- Сможете рассказать, как применительно к суперкомпьютеру будут использоваться облачные сервисы?

- Мы предоставляем доступ к ресурсам суперкомпьютера через облако. Для российского рынка на сегодня это уникальная история. Облако существенно упрощает для клиентов использование мощностей суперкомпьютера: для того, чтобы начать работать на нем, нужно просто зайти на сайт, зарегистрироваться, принять оферту и запустить свои процессы. То есть, мощности суперкомпьютера можно просто купить онлайн, в нужном объеме. Заказчики оплачивают только то время, объем ресурсов и услуги, которые им требуются и получают их максимально быстро. Это делает инструменты искусственного интеллекта доступными максимально широкому кругу пользователей независимо от их расположения и размера – это может быть крупнейшая корпорация или маленький стартап.

Sbercloud будет предоставлять несколько облачных услуг с использованием Сhristofari. Это сервис для обучения моделей на основе нейросетей, сервис для использования обученных моделей и инструменты аналитики данных.

- Насколько сегодня в России востребованы облачные сервисы, какова динамика рынка?

- Облачные технологии востребованы сегодня во всем мире, и Россия не исключение. Более того, темпы роста российского облачного рынка даже выше мирового. В 2018 году рынок вырос на 25%, а его объем по итогам 2019 года прогнозируется почти в 1 миллиард долларов. Причины такого роста заключаются в том, что облако – самая эффективная модель использования IT-инфраструктуры. Главное, что дают облака – это скорость, с которой компания может внедрять новые идеи и решения. Time-to-validation и time-to-market в облачной инфраструктуре на порядок выше, чем в классической. Для любого современного бизнеса, работающего на высококонкурентном рынке, это очень важный вопрос. Еще одним преимуществом облачных технологий является и их экономическая эффективность. У компаний, которые становятся клиентам облачных провайдеров, отсутствуют капитальные расходы на закупку и обслуживание своего IT-оборудования.

Что касается доступа к таким вычислительным мощностям, какими обладает Сhristofari, то для бизнеса, государственных организаций и учебных заведений облако - это не только самый эффективный, а часто и единственный способ получения ресурсов суперкомпьютера и AI-cервисов.

- Какие технологии сегодня развивает Sbercloud, какие из них уже близки к внедрению?