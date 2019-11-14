Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T13:13Z
https://ria.ru/20191114/1560922266.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156092/36/1560923623_0:240:3072:1968_1036x0_80_0_0_251ec008786990e3ce657d5f5cff69b5.jpg
РИА Новости

SberCloud: облачные технологии сделают суперкомпьютер доступным для всех

13:13 14.11.2019
1242
© Фото : SBERCLOUГенеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов
Генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов
© Фото : SBERCLOU
Коммерческий запуск самого мощного российского суперкомпьютера Christofari состоится 12 декабря. Суперкомпьютер был создан Сбербанком и его дочерней компанией SberCloud при поддержке специалистов мирового лидера в области высокопроизводительных вычислений NVIDIA. О том, как создавался суперкомпьютер и для чего он нужен российскому бизнесу рассказал РИА Новости генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов.
- Расскажите немного о Christofari. Для чего он создавался? Каковы его особенности по сравнению с другими российскими и мировыми суперкомпьютерами?
- Особенность нашего суперкомпьютера в сочетании архитектуры, характера решаемых задач и мощности. Christofari задумывался и строился специально для работы с современными алгоритмами искусственного интеллекта, то есть, для обучения программных моделей, основанных на сложных нейронных сетях. Это очень актуальная задача современного бизнеса и науки.
Для создания Christofari использовались самые мощные в мире аппаратные модули NVIDIA DGX-2. При обучении моделей искусственного интеллекта один модуль DGX-2 способен заменить несколько сотен обычных серверов. Иными словами, задача, которую процессор мощной рабочей станции будет выполнять сутки, DGX-2 выполняет за считанные минуты, а при использовании всех ресурсов Christofari время выполнения подобной операций измеряется секундами. В ходе специального тестирования Christofari показал очень высокий результат производительности суперкомпьютеров – 6,7 PFLOPs. Это делает его суперкомпьютером N1 в России.
Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера Кристофари
12 ноября, 13:43
Суперкомпьютер в облаке
- Какую роль сыграла компания SberCloud в создании суперкомпьютера?
- Сhristofari был построен компанией SberCloud в тесном сотрудничестве со специалистами Сбербанка. Банк предоставил свою экспертизу и технологии в области искусственного интеллекта. В дальнейшем Сбербанк будет коммерческим клиентом SberCloud, таким же, как и любые другие компании.
- Сможете рассказать, как применительно к суперкомпьютеру будут использоваться облачные сервисы?
- Мы предоставляем доступ к ресурсам суперкомпьютера через облако. Для российского рынка на сегодня это уникальная история. Облако существенно упрощает для клиентов использование мощностей суперкомпьютера: для того, чтобы начать работать на нем, нужно просто зайти на сайт, зарегистрироваться, принять оферту и запустить свои процессы. То есть, мощности суперкомпьютера можно просто купить онлайн, в нужном объеме. Заказчики оплачивают только то время, объем ресурсов и услуги, которые им требуются и получают их максимально быстро. Это делает инструменты искусственного интеллекта доступными максимально широкому кругу пользователей независимо от их расположения и размера – это может быть крупнейшая корпорация или маленький стартап.
Sbercloud будет предоставлять несколько облачных услуг с использованием Сhristofari. Это сервис для обучения моделей на основе нейросетей, сервис для использования обученных моделей и инструменты аналитики данных.
- Насколько сегодня в России востребованы облачные сервисы, какова динамика рынка?
- Облачные технологии востребованы сегодня во всем мире, и Россия не исключение. Более того, темпы роста российского облачного рынка даже выше мирового. В 2018 году рынок вырос на 25%, а его объем по итогам 2019 года прогнозируется почти в 1 миллиард долларов. Причины такого роста заключаются в том, что облако – самая эффективная модель использования IT-инфраструктуры. Главное, что дают облака – это скорость, с которой компания может внедрять новые идеи и решения. Time-to-validation и time-to-market в облачной инфраструктуре на порядок выше, чем в классической. Для любого современного бизнеса, работающего на высококонкурентном рынке, это очень важный вопрос. Еще одним преимуществом облачных технологий является и их экономическая эффективность. У компаний, которые становятся клиентам облачных провайдеров, отсутствуют капитальные расходы на закупку и обслуживание своего IT-оборудования.
Что касается доступа к таким вычислительным мощностям, какими обладает Сhristofari, то для бизнеса, государственных организаций и учебных заведений облако - это не только самый эффективный, а часто и единственный способ получения ресурсов суперкомпьютера и AI-cервисов.
Инсталляция AIJ на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве
12 ноября, 13:35
Искусственный интеллект: Россия на пороге прорыва
- Какие технологии сегодня развивает Sbercloud, какие из них уже близки к внедрению?
- Sbercloud сейчас расширяет свою линейку инфраструктурных облачных сервисов (IaaS) и работает над платформенными облачными услугам (PaaS) - одним из самых быстрорастущих сегментов мировой облачной индустрии. Разумеется, в контексте запуска Сhristofari, мы будем активно разрабатывать сервисы на основе искусственного интеллекта. Сейчас это одно из самых востребованных направлений в ИТ-индустрии. Глобальный рынок решений в сфере AI составил в 2018 году 21,5 миллиарда долларов. К 2024 году он достигнет уже 137,5 миллиарда, обеспечив рост мировой экономики на 1 триллион долларов за счет решений в области AI.
110000
Обсудить 1
Сбербанк РоссииНовости компаний - ЭкономикаИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 12 ноября 2018
Дмитрий Медоев: постпредство Южной Осетии в ФРГ – тема обозримого будущего
Начальник поисково-спасательной службы кинологической службы отряда Центроспас Илья Заславский
Илья Заславский: у каждой собаки жизнь после службы складывается по-своему
Генеральный директор ГУП РК ПАО Массандра Янина Павленко
Янина Павленко: качественное российское вино будет защищено законом
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Директор Русского музея Владимир Гусев на церемонии передачи в Русский музей картины Зимний пейзаж художника Алексея Саврасова и альбома рисунков Ольги Лагоды-Шишкиной
Владимир Гусев: я бы сделал вход в Русский музей бесплатным
Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак
Дмитрий Бак: писатели уровня Льва Толстого еще обязательно будут
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Обещать — не значит жениться: "Нафтогаз" обманул всю Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует гостей Парижского форума мира в Париже
Запад указал Макрону его место. Виноватой окажется Москва
Президент Бразилии Жаир Болсонару во дворце Планалту
Ужасный бразилец Болсонару, который тоже любит БРИКС
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Европа лишает граждан России главной мечты
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
НАТО договаривается, как скрыть свою смерть
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"США будут завидовать": китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
Лента новостейМолния