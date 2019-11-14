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РИА Новости

Студент, стрелявший в благовещенском колледже, пронес ружье в рюкзаке

12:39 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске, пронес ружье в колледж мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете, сообщил на внеочередном расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский.
"Установлено, что студент четвертого курса 2000 года рождения пронес мимо охраны за спиной в рюкзаке ружье, зарядил его в туалете", - сказал Белянский.
Он добавил, что в рамках следственных действий опрошены "свыше 30 студентов и 30 педагогов".
"Разберемся с ЧОПом и с должностными лицами, которые не обеспечили должный контроль за безопасностью в учебном заведении", - добавил Белянский.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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