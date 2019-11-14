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РИА Новости

В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

12:38 14.11.2019 (обновлено: 15:40 14.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
"Мы провели консультации, в том числе с депутатами Госдумы, и пришли к выводу, что введение обязательной системы – это предложение не будет поддержано. Там сейчас нет никакой обязательности, и все, что связано с обязательностью в любой форме, оттуда убрано", - сказал он.
ЦБ и Минфин представили в конце октября новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план, которая после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. ГПП предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
При этом пенсионные взносы граждан в систему в пределах 6% от заработной платы предлагается освободить от НДФЛ. Законопроект предусматривает и стимулирующую льготу по налогу на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы своих работников.
Предполагается, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, пенсионные накопления в ней будут гарантированы государством.
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пенсииАлексей МоисеевГосдума РФЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФРоссияОбщество
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