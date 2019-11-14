В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
"Мы провели консультации, в том числе с депутатами Госдумы, и пришли к выводу, что введение обязательной системы – это предложение не будет поддержано. Там сейчас нет никакой обязательности, и все, что связано с обязательностью в любой форме, оттуда убрано", - сказал он.
ЦБ и Минфин представили в конце октября новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план, которая после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. ГПП предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
При этом пенсионные взносы граждан в систему в пределах 6% от заработной платы предлагается освободить от НДФЛ. Законопроект предусматривает и стимулирующую льготу по налогу на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы своих работников.
Предполагается, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, пенсионные накопления в ней будут гарантированы государством.