В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

"Мы провели консультации, в том числе с депутатами Госдумы, и пришли к выводу, что введение обязательной системы – это предложение не будет поддержано. Там сейчас нет никакой обязательности, и все, что связано с обязательностью в любой форме, оттуда убрано", - сказал он.