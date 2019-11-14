В "Домодедово" испытали нейросеть для контроля службы авиабезопасности

Система анализирует изображение с камеры, установленной на экране рабочей станции инспектора. "Она контролирует, чтобы сотрудник не отвлекался и не переводил взгляд за пределы экрана. Если это произошло, автоматически подается сигнал и приостанавливается лента интроскопа. Программа построена на базе технологии анализа видеоизображения и нескольких сверточных нейронных сетей и способна "обучаться" за счет получения новых данных", - поясняет пресс-служба.