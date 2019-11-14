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РИА Новости

В "Домодедово" испытали нейросеть для контроля службы авиабезопасности

12:35 14.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКомандно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово
Командно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" первым в РФ протестировал нейросеть для дополнительного контроля сотрудников службы авиационной безопасности, сообщила пресс-служба аэропорта.
"Московский аэропорт "Домодедово" первым среди аэропортов России провел испытания системы на основе искусственного интеллекта "ОКО" компании WEKEY для дополнительного контроля сотрудников службы авиационной безопасности. Техническое задание для разработчика предоставило Domodedovo Security, предприятие группы DME", - говорится в сообщении.
Система анализирует изображение с камеры, установленной на экране рабочей станции инспектора. "Она контролирует, чтобы сотрудник не отвлекался и не переводил взгляд за пределы экрана. Если это произошло, автоматически подается сигнал и приостанавливается лента интроскопа. Программа построена на базе технологии анализа видеоизображения и нескольких сверточных нейронных сетей и способна "обучаться" за счет получения новых данных", - поясняет пресс-служба.
В сообщении отмечается, что использование "ОКО" поможет исключить человеческий фактор при досмотре пассажиров и багажа. Кроме того, программа может оценивать работоспособность, уровень концентрации внимания и качество выполнения должностного функционала инспекторов.
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"Испытания продемонстрировали эффективность внедрения автоматизированной системы контроля состояний сотрудников, зарегистрирована положительная динамика основных показателей оценки качества досмотра", - сообщается в релизе.
"Домодедово" - один из крупнейших российских аэропортов. Его пассажиропоток в 2018 году увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты) и составил 29,4 миллиона человек. Основным владельцем "Домодедово" является Дмитрий Каменщик.
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Домодедово (аэропорт)РоссияТехнологииОбщество
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