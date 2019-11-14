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РИА Новости

В Праге туристы осуждены на год и оштрафованы за граффити на Карловом мосту

12:44 14.11.2019 (обновлено: 12:46 14.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКарлов мост и Староместская мостовая башня в Праге
Карлов мост и Староместская мостовая башня в Праге
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПРАГА, 14 ноя – РИА Новости. Граждане Германии, которые в июле разрисовали Карлов мост в чешской столице, приговорены судом района Прага-1 к одному году заключения условно и наказаны штрафом 100 тысяч крон (около 4,3 тысячи долларов) каждый. Им также запрещен въезд в Чехию на пять лет, сообщила журналистам судья Павла Гайкова.
"Подсудимые, братья 30-летний Бенжамин Виттиг и 24-летний Никлас Стейгер, однозначно уличены свидетелями в незаконной деятельности, — сказала судья. — Двое супругов, граждан Чехии, которые подробно описали, как туристы из Германии наносили краску на подножие моста, не имели никаких доводов для лжи".
По словам свидетелей, граффити на мост наносили оба брата. Судья уточнила, что младший из них свою вину не отрицал в отличие от старшего, который, видимо, опасается, что из-за наказания может потерять свое место в гражданской службе в немецкой армии.
Как сообщила Гайкова, Стейгер заявил в суде, что не имел никакого представления, что разрисовывает знаменитый памятник. По словам судьи, при вынесении приговора главную роль сыграла именно историческая ценность одной из самых важных построек Чехии.
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