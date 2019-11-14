Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что, по данным Минздрава, за девять месяцев этого года профосмотры и диспансеризацию прошли свыше 24 миллионов взрослых россиян, а если считать и детей — то более 41 миллиона человек.

При этом, добавил Медведев, в некоторых регионах по разным причинам ситуация хуже, чем в целом по стране. Среди них, в частности, Крым, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область. Премьер-министр поручил Минздраву внимательно отнестись к этим регионам.

"Сейчас, очевидно, нужно сделать так, чтобы людям было удобно проходить диспансеризацию. Потому что это всегда, что называется, дело добровольное, но если это еще и неудобно, то граждане нашей страны просто и не придут", — подчеркнул он.

Глава правительства напомнил, что диспансеризация должна быть организована в течение одного рабочего дня, вечером или в субботу.

"Такие решения мы специально ради этого принимали, и большинство медицинских организаций изменили режим работы", — сказал Медведев, обратив внимание и на важность информирования населения об этих возможностях.