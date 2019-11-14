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РИА Новости

Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей

12:35 14.11.2019 (обновлено: 16:05 14.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев слушает выступление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на заседании правительства РФ. 14 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев слушает выступление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на заседании правительства РФ. 14 ноября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев слушает выступление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на заседании правительства РФ. 14 ноября 2019
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Он отметил, что, по данным Минздрава, за девять месяцев этого года профосмотры и диспансеризацию прошли свыше 24 миллионов взрослых россиян, а если считать и детей — то более 41 миллиона человек.
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При этом, добавил Медведев, в некоторых регионах по разным причинам ситуация хуже, чем в целом по стране. Среди них, в частности, Крым, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область. Премьер-министр поручил Минздраву внимательно отнестись к этим регионам.
"Сейчас, очевидно, нужно сделать так, чтобы людям было удобно проходить диспансеризацию. Потому что это всегда, что называется, дело добровольное, но если это еще и неудобно, то граждане нашей страны просто и не придут", — подчеркнул он.
Глава правительства напомнил, что диспансеризация должна быть организована в течение одного рабочего дня, вечером или в субботу.
"Такие решения мы специально ради этого принимали, и большинство медицинских организаций изменили режим работы", — сказал Медведев, обратив внимание и на важность информирования населения об этих возможностях.
По словам премьера, в этом году профосмотр должны пройти более 61 миллиона человек, а к 2024 году планируется охватить такими осмотрами 70 процентов населения страны.
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201123258
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РоссияДмитрий МедведевОбщество
Популярные комментарии
Доктор: жалобы есть? Я: нет. Доктор: здоров! Спасибо, что прошли диспансеризацию. Я: а может анализы какие сдать хоть? Доктор: вы здоровы. Следующий!
14 ноября, 13:25
РКРуян Кро Зерия
1761000
Кого призвал сделать???!!!!...
14 ноября, 13:16
Андрей Туфиков
670100
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