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РИА Новости

Операции трем пострадавшим при стрельбе в Благовещенске прошли успешно

12:34 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ЗемцовЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Третий прооперированный юноша с многочисленными огнестрельными ранениями после ЧП в колледже Благовещенска находится в стабильно тяжелом состоянии, операции прошли успешно, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава.
"В данный момент он находится в реанимации БГКБ в стабильно тяжелом состоянии. Все операции проведены успешно", - сказал собеседник агентства.
Еще один пострадавший 17 лет после операции находится в реанимации. Второго пострадавшего 17 лет после операции перевели в отделение политравмы, сейчас он в состоянии средней тяжести.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
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