Операции трем пострадавшим при стрельбе в Благовещенске прошли успешно

"В данный момент он находится в реанимации БГКБ в стабильно тяжелом состоянии. Все операции проведены успешно", - сказал собеседник агентства.

Еще один пострадавший 17 лет после операции находится в реанимации. Второго пострадавшего 17 лет после операции перевели в отделение политравмы, сейчас он в состоянии средней тяжести.