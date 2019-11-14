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РИА Новости

Суд взыскал с Центра Хруничева 1,6 миллиарда рублей в пользу "Протон — ПМ"

12:31 14.11.2019 (обновлено: 12:36 14.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ракетно-космического предприятия "Протон - Пермские моторы" (входит в "Роскосмос") взыскал более 1,6 миллиарда рублей с Центра имени Хруничева, производителя ракет "Протон" и "Ангара", передает корреспондент РИА Новости из зада суда.
В этом иске пермский изготовитель двигателей для ракет-носителей "Протон" требовал от ответчика выплатить задолженность по контракту от 14 июня 2016 года.
Представитель Центра Хруничева, отвечая на вопрос судьи Елены Немтиновой, сказал, что ответчику нечем подтвердить исполнение обязательств по договору. "То есть работы выполнены, но не оплачены?" - уточнила судья. - "Да", - подтвердил ответчик.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.
Центр Хруничева
30 октября, 17:28
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Истец передал суду документы, подтверждающие выполнение обязательств по договору, которые суд приобщил к делу. Ответчик в свою очередь заявил, что исковые требования не оспаривает.
ПАО "Протон-ПМ" - одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей РД-276, используемых в качестве энергетической установки первой ступени ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М". Также "Протон-ПМ" осваивает производство узлов и агрегатов двигателя нового поколения РД-191 для семейства ракет-носителей "Ангара" и участвует в перспективных проектах в интересах ракетно-космической отрасли России.
Один из столпов российской космической промышленности, Центр Хруничева производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в Москве и Омске. На территории предприятия запланировано создание Национального космического центра. С 90-х годов Центр Хруничева переживает глубокий кризис и накопил многомиллиардные долги. Недавно в "Роскосмосе" приняли очередную программу поддержки предприятия, которая, по плану, позволит стабилизировать его финансовое состояние к концу этого года. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.
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ПротонПротон-МКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосМоскваОмскРоссия
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