ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию, подразумевающие переход в 2020 году от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили ранее сообщил, что власти Грузии решили провести парламентские выборы с нулевым барьером прохождения по пропорциональной системе в 2020 году. Парламент приступил к работе над внесением соответствующих изменений в конституцию в конце октября, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения, из-за чего парламентское большинство переносило голосование.
"В поддержку проголосовали 101 депутатов, трое против. Для принятия поправок необходимо 113 голосов",- заявил спикер Арчил Талаквадзе и объявил технический перерыв.
Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны были состоятся парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
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