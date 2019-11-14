Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию

Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны были состоятся парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.