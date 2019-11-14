В Северском районе Кубани потушили все лесные пожары

КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Все лесные пожары в наиболее пострадавшем от них Северском районе Кубани ликвидированы, Все лесные пожары в наиболее пострадавшем от них Северском районе Кубани ликвидированы, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Ранее ведомство сообщало о борьбе с пожарами в Северском районе Кубани, там был объявлен режим ЧС и развернут оперативный штаб, привлекалась авиация. Местные власти организовали круглосуточный мониторинг. Было решено привлечь специалистов с горноспасательной подготовкой к тушению пожаров на склонах и в местах со сложной рельефной местностью.

Во вторник региональный главк МЧС объявил о введении особого противопожарного режима в 14 районах Кубани, и частично особого – ещё в 11. В Туапсинском районе местные власти установили запрет на посещение лесов и лесопарковых зон, разведение костров, сжигание листвы и мусора. Отмечалось, что больше остальных от пожаров пострадал Северский район. В среду региональные власти проинспектировали обстановку с воздуха, и глава региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС поручил организовать круглосуточное патрулирование всех въездов в лесные массивы.

"По состоянию на 10.00 мск четверга на территории Северского района все очаги природных пожаров ликвидированы", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что для тушения пожаров в районе была привлечена группировка общей численностью около 500 человек плюс добровольцы, а также более 60 единиц техники. Работала авиация МЧС, с помощью которой на горящие леса было организовано 12 сбросов воды общим объемом 60 тонн.