В Северском районе Кубани потушили все лесные пожары

КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Все лесные пожары в наиболее пострадавшем от них Северском районе Кубани ликвидированы, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее ведомство сообщало о борьбе с пожарами в Северском районе Кубани, там был объявлен режим ЧС и развернут оперативный штаб, привлекалась авиация. Местные власти организовали круглосуточный мониторинг. Было решено привлечь специалистов с горноспасательной подготовкой к тушению пожаров на склонах и в местах со сложной рельефной местностью.
Во вторник региональный главк МЧС объявил о введении особого противопожарного режима в 14 районах Кубани, и частично особого – ещё в 11. В Туапсинском районе местные власти установили запрет на посещение лесов и лесопарковых зон, разведение костров, сжигание листвы и мусора. Отмечалось, что больше остальных от пожаров пострадал Северский район. В среду региональные власти проинспектировали обстановку с воздуха, и глава региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС поручил организовать круглосуточное патрулирование всех въездов в лесные массивы.
"По состоянию на 10.00 мск четверга на территории Северского района все очаги природных пожаров ликвидированы", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В ведомстве рассказали, что для тушения пожаров в районе была привлечена группировка общей численностью около 500 человек плюс добровольцы, а также более 60 единиц техники. Работала авиация МЧС, с помощью которой на горящие леса было организовано 12 сбросов воды общим объемом 60 тонн.
Утром минприроды региона сообщило, что за минувшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров, действующими остаются пять, из них один локализован в Новороссийском лесничестве площадью 1,2 гектара, загоревшихся на горе Колдун. По данным ведомства, нелокализованными остаются четыре пожара на площади 32,7 гектара.