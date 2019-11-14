СК завел дело после гибели двух детей при пожаре в доме под Саратовом

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в частном доме в одном из поселков Саратовской области, сообщает Следственный комитет в четверг.
По данным следствия, 13 ноября около 19.00 в поселке Турки 26-летняя женщина с сожителем употребляли спиртное, после чего заснули. Мужчину разбудили сыновья женщины 2014 и 2015 рождения, сообщив, что дом загорелся. Мужчина выбил окно, чтобы вытащить детей из дома, но дети испугались этого, убежали и спрятались. Вытолкнув сожительницу в окно, он стал искать мальчиков, но не смог их найти в уже задымленном доме и покинул помещение. Позже детей нашли под кроватью в одной из комнат без признаков жизни. Женщина получила ожоги и госпитализирована в лечебное учреждение.
"Следственными органами СК РФ по Саратовской области по факту гибели двоих малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза.