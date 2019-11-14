СК завел дело после гибели двух детей при пожаре в доме под Саратовом

По данным следствия, 13 ноября около 19.00 в поселке Турки 26-летняя женщина с сожителем употребляли спиртное, после чего заснули. Мужчину разбудили сыновья женщины 2014 и 2015 рождения, сообщив, что дом загорелся. Мужчина выбил окно, чтобы вытащить детей из дома, но дети испугались этого, убежали и спрятались. Вытолкнув сожительницу в окно, он стал искать мальчиков, но не смог их найти в уже задымленном доме и покинул помещение. Позже детей нашли под кроватью в одной из комнат без признаков жизни. Женщина получила ожоги и госпитализирована в лечебное учреждение.