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РИА Новости

Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы

12:25 14.11.2019 (обновлено: 18:19 14.11.2019)
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкПограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей "Переров"
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
Он уточнил, что это решение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления", — отметил Зась.

По его словам, ситуация на общих границах требует совместных скоординированных действий. Переговоры о поправках в договор проведут в ближайшие дни.
Как передает Sputnik Белоруссия, сегодня Лукашенко встретился с Засем и председателем Госпогранкомитета республики Анатолием Лаппо, они обсудили взаимодействие Белоруссии и России в пограничных вопросах. В частности, глава государства назвал абсурдом проблемы с пропуском граждан третьих стран через белорусско-российскую границу, в том числе при наличии у них российской визы.
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В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет. В ноябре истекает очередной срок действия документа.
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков в конце октября сообщил, что Минск предпримет меры в связи с размещением бронетанковой техники США в Литве недалеко от белорусской границы и учениями НАТО Defender Europe, которые должны состояться весной: в частности, усилит пограничную охрану.
Минск также заявлял о необходимости скорректировать план применения региональной группировки войск из-за присутствия НАТО у границы Союзного государства: предполагалось, что российские и белорусские военные будут проводить совместную разведку.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А чего тогда Батька отказался от военной российской базы в Белоруссии? Как же он уже достал.
14 ноября, 13:22
Евгений Гужов
296734052
Перед лицом общего противника славяне всегда объединяли усилия. И это правильно!
14 ноября, 13:16
kk111b
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