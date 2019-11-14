Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы

Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей "Переров"

МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

Белоруссии Александра Лукашенко. Он уточнил, что это решение президентаАлександра Лукашенко.

"Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления", — отметил Зась.

По его словам, ситуация на общих границах требует совместных скоординированных действий. Переговоры о поправках в договор проведут в ближайшие дни.

Как передает Sputnik Белоруссия , сегодня Лукашенко встретился с Засем и председателем Госпогранкомитета республики Анатолием Лаппо, они обсудили взаимодействие Белоруссии и России в пограничных вопросах. В частности, глава государства назвал абсурдом проблемы с пропуском граждан третьих стран через белорусско-российскую границу, в том числе при наличии у них российской визы.

В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет. В ноябре истекает очередной срок действия документа.

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков в конце октября сообщил, что Минск предпримет меры в связи с размещением бронетанковой техники США в Литве недалеко от белорусской границы и учениями НАТО Defender Europe, которые должны состояться весной: в частности, усилит пограничную охрану.