Австрия выделила Украине миллион евро гуманитарной помощи

"Австрийская Республика не безразлична к отношениям с Украиной в плане предоставления ей гуманитарной помощи. Уже предоставлен транш – один миллион евро, а предусмотрено в целом 37 миллионов евро. Это значит, что у нас многолетние традиции предоставления гуманитарной помощи и мы всегда будем придерживаться этого", - сказал Шалленберг. Трансляцию вели украинские телеканалы.