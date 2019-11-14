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РИА Новости

Австрия выделила Украине миллион евро гуманитарной помощи

12:24 14.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену
© РИА Новости / Максим Блинов
КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Австрия выделила Украине один из предусмотренных 37 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи, заявил в четверг на брифинге в Киеве федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
Ранее Шалленберг сообщил, что правительство Австрии выделит миллион евро в рамках гуманитарной помощи гражданскому населению Украины.
"Австрийская Республика не безразлична к отношениям с Украиной в плане предоставления ей гуманитарной помощи. Уже предоставлен транш – один миллион евро, а предусмотрено в целом 37 миллионов евро. Это значит, что у нас многолетние традиции предоставления гуманитарной помощи и мы всегда будем придерживаться этого", - сказал Шалленберг. Трансляцию вели украинские телеканалы.
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