Возле офиса президента Украины в Киеве начался митинг железнодорожников

Ранее правительство внесло на рассмотрение Верховной рады Украины проект постановления о программе деятельности кабинета министров Украины на пять лет. Как следует из программы, "Украинские железные дороги" разделят на три компании и проведут первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах.