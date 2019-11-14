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РИА Новости

Возле офиса президента Украины в Киеве начался митинг железнодорожников

12:20 14.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Железнодорожники проводят митинг возле офиса президента Украины в Киеве, среди требований – повышение заработной платы и отставка главы компании "Украинские железные дороги" Евгения Кравцова, трансляцию ведет телеканал "112.Украина".
Митинг начался в 9.00 (10.00 мск), активисты держат в руках плакаты и флаги Украины. Требования митингующих включают 15 пунктов, в частности они требуют повысить заработную плату, не допустить сокращения работников "Укрзализныци", остановить процесс подготовки компании к приватизации, разорвать трудовой договор с главой правления компании, и выступают против разделения предприятия на три части.
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Ранее правительство внесло на рассмотрение Верховной рады Украины проект постановления о программе деятельности кабинета министров Украины на пять лет. Как следует из программы, "Украинские железные дороги" разделят на три компании и проведут первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах.
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