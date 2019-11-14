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РИА Новости

Вдове основателя "Белых касок" запретили выезд из Турции, пишут СМИ

12:20 14.11.2019
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© REUTERS / Kemal AslanТурецкие полицейские у дома Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. 11 ноября 2019
Турецкие полицейские у дома Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. 11 ноября 2019
© REUTERS / Kemal Aslan
АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Турецкие власти запретили Эмме Винберг, вдове одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, покидать Турцию до окончания расследования, сообщает газета Hurriyet в четверг.
Ранее турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти Ле Мезюрье. Он был найден мертвым в понедельник в саду дома в Стамбуле, где проживал. По предварительным данным, смерть британского подданного произошла при падении с высоты. По словам Винберг, она узнала о смерти мужа от полицейских.
По данным источников газеты, после происшествия Винберг, подданная Швеции, дважды давала показания. Полиция изъяла для исследования принадлежащие ей электронные устройства. Также изучается медицинская документация, изъятая из больницы, где наблюдался экс-разведчик, который из-за сильного стресса принимал психотропные препараты и находился под их воздействием в момент смерти.
Во вторник тело Ле Мезюрье после проведенной аутопсии было отправлено в Великобританию.
Джеймс Ле Мезюрье
11 ноября, 22:05
В МИД прокомментировали "российский след" в гибели основателя "Белых касок"
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Белые каскиДжеймс Ле МезюрьеТурцияВ мире
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