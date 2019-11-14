На Украине шахтерам начали выплачивать долги по зарплатам

КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Украинским шахтерам начали выплачивать задолженность по заработным платам, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2019 год, которые предусматривают, в частности, выделение более 40 миллионов долларов на погашение долгов по зарплате шахтерам. Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
"По состоянию на 10.00 (11.00 мск) сегодняшнего дня начались выплаты средств по задолженности перед горняками", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, в четверг шахтеры госпредприятия "Первомайскуголь" в Луганской области получили SMS о зачислении средств за июнь, июль, август, сентябрь, 15% - за октябрь этого года. Он также отметил, что горняки трех шахт этого предприятия, которые протестовали под землей, поднялись на поверхность. Шахты работают в обычном режиме.