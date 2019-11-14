На Украине шахтерам начали выплачивать долги по зарплатам

По его словам, в четверг шахтеры госпредприятия "Первомайскуголь" в Луганской области получили SMS о зачислении средств за июнь, июль, август, сентябрь, 15% - за октябрь этого года. Он также отметил, что горняки трех шахт этого предприятия, которые протестовали под землей, поднялись на поверхность. Шахты работают в обычном режиме.