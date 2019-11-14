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РИА Новости

На Украине шахтерам начали выплачивать долги по зарплатам

12:17 14.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста шахтеров во Львове
Акция протеста шахтеров во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста шахтеров во Львове. Архивное фото
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Украинским шахтерам начали выплачивать задолженность по заработным платам, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2019 год, которые предусматривают, в частности, выделение более 40 миллионов долларов на погашение долгов по зарплате шахтерам. Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Участники акции протеста шахтеров во Львове, которые выступают против задержек выплаты зарплат. 10 июня 2019
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"По состоянию на 10.00 (11.00 мск) сегодняшнего дня начались выплаты средств по задолженности перед горняками", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, в четверг шахтеры госпредприятия "Первомайскуголь" в Луганской области получили SMS о зачислении средств за июнь, июль, август, сентябрь, 15% - за октябрь этого года. Он также отметил, что горняки трех шахт этого предприятия, которые протестовали под землей, поднялись на поверхность. Шахты работают в обычном режиме.
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Михаил ВолынецВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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