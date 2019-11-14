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РИА Наука
2019-11-14T19:24Z
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РИА Новости

Ученые определили место на Марсе, где должны быть признаки жизни

12:15 14.11.2019 (обновлено: 19:24 14.11.2019)
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© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL/ESAМарсианский кратер Езеро. Овалом обозначено место предполагаемой высадки планетохода "Марс-2020"
Марсианский кратер Езеро. Овалом обозначено место предполагаемой высадки планетохода Марс-2020
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL/ESA
Марсианский кратер Езеро. Овалом обозначено место предполагаемой высадки планетохода "Марс-2020"
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ученые, которые готовят планетоход "Марс-2020" к экспедиции на Красную планету, определились с местом его высадки — это кратер Езеро. По их мнению, именно там с большой долей вероятности можно будет найти следы древней жизни. Статья об этом опубликована в журнале Icarus.
"Марс-2020" — миссия марсианского планетохода, разрабатываемая НАСА. Запуск запланирован на лето 2020 года. Основная задача миссии — поиск признаков древней жизни на Красной планете.
Ранее орбитальный спутник Mars Reconnaissance Orbiter, запущенный в 2005 году, детально изучил состав поверхности Марса. С помощью установленного на его борту спектрометр CRISM, работающего в видимом и инфракрасном спектре, были составлены подробные минералогические карты, на которых хорошо видны зоны развития различных групп минералов — окислов, слоистых силикатов, карбонатов.
Особый интерес с точки зрения поисков следов древней жизни представляют последние. На Земле именно карбонаты слагают раковины морских беспозвоночных, скелеты кораллов, а также строматолиты — ископаемые остатки бактериальных матов. К тому же карбонатные окаменелости прекрасно сохраняются в осадочных породах миллиарды лет.
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Кроме того, карбонаты, образующиеся в результате взаимодействия между углекислым газом и водой, хранят в себе информацию о климате на планете во время их образования. Изучая слои карбонатов разного возраста, ученые восстанавливают всю историю климатических изменений. По изотопному составу этих минералам можно узнать состав атмосферы, а также была ли вода на поверхности планеты.
Поэтому ученые подбирали для высадки марсохода зону развития карбонатных минералов. Такой участок обнаружился вдоль внутреннего края кратера Езеро. Считается, что 3,5 миллиона лет назад кратер был заполнен водой и представлял собой озеро, в которое впадали реки. В дельте одной из таких древних рек и планируется высадить аппарта "Марс-2020".
"CRISM обнаружил здесь карбонаты несколько лет назад, но мы только недавно заметили, что они сконцентрированы вдоль берега озера", — приводятся в пресс-релизе НАСА слова ведущего автора исследования Брайони Хоргана (Briony H.N.Horgan) из Университета Пердью (США).
Ученые считают, что это наилучшее место для поиска признаков древней жизни. Они надеются обнаружить здесь строматолитоподобные структуры, которые в земных условиях формировались на дне мелководных водоемов вдоль береговых линий, где было много света.
"Марс-2020" будет отбирать образцы керна карбонатных пород и оставлять их в металлических трубах на поверхности Марса. Будущие миссии вернут эти образцы на Землю для изучения.
По плану марсоход должен достичь района исследования в феврале 2021 года. В ходе двухлетней работы ученые планируют изучить не только дельту, но и всю западную часть кратера Езеро.
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